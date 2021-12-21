الكاظمي يخصص ملياري دولار سنوياً للحشد الإرهابي ويرفض تعيين حملة الشهادات العليا!!

الكاظمي يخصص ملياري دولار سنوياً للحشد الإرهابي ويرفض تعيين حملة الشهادات العليا!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- منذ نحو أكثر من (3) سنوات، يواصل المئات من حملة الشهادات العليا في بغداد وعدد من المحافظات، تظاهراتهم مطالبين بالتعيين والتثبيت في الجامعات والكليات الحكومية أو الأهلية والخاصة المستحدثة.ويتخذ المتظاهرون من أمام مبنى رئاسة الوزراء، مكاناً لاحتجاجاتهم. وهناك عدد كبير منهم من اعتصم  في مخيمات تم نصبها قبل شهور أمام مبنى بوابة الكاظمي عسى ان يفرج عليهم الكاظمي كما يفرج يوميا على قتلة الشعب باعادة المفسوخ عقودهم من الحشد الشعبي الارهابي، معظم المتظاهرين يطمحون إلى التعيين كأستاذ جامعي، أو نيل منصب في دائرة حكومية. وقد واجهتهم قوات حماية مكتب رئيس الوزراء الكاظمي، بخراطيم المياه.وتناقل ناشطون مقاطع مصورة أظهرت سقوط عدد من النساء على الأرض، ما أدى إلى تفاقم الغضب الذي كان قائماً ضد الحكومة، والحكومات العراقية منذ 2003، حتى الآن، لا تحترم العقول المفكرة، ولا العلماء. بل تحترم المتخلفين من منتسبي الحشد وغيرهم من قتلة الشعب وتدميره وتعيينهم في مؤسسات الدولة خاصة الامنية منها.وهذه ليست مبالغة، علما ان في صفوف المتظاهرين من يحملون شهادات الدكتوراه في الفيزياء أو الكيمياء، وبعضهم يملك براءات اختراع، لكنهم من دون وظيفة أو دخل جيد وقال لهم الكاظمي في اكثر من مرة ان الميزانية لاتكفي  لتعيين الخريجين ، وهناك من يرد عليه لكنها تكفي لإعادة المفسوخة عقودهم من الحشد وصرف رواتب الميليشيات المتواجدة في سوريا دفاعا عن المشروع الإيراني كما في الداخل العرقي”.

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