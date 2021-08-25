الكاظمي “يدعو” إلى إنشاء صندوق الأجيال

الكاظمي “يدعو” إلى إنشاء صندوق الأجيال
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، أهمية وضع الأساس لإنشاء صندوق الأجيال،وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إن “أساس إنشاء صندوق الأجيال، الذي يهدف إلى تأمين مستقبل الأجيال القادمة، ويمكن أن تعتمده الحكومة ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي باشرت بها: كسبيل للنهوض بالاقتصاد العراقي لخدمة حاضر البلد ومستقب له”.

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