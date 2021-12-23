الكاظمي يدعو إلى الإستفادة من التجربة الإيطالية في مكافحة الفساد

الكاظمي يدعو إلى الإستفادة من التجربة الإيطالية في مكافحة الفساد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في محاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة.وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، والوفد المرافق له”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجال الحرب على الإرهاب”.وأضاف، أنه “تم مناقشة تنمية العلاقة بين البلدين في المجال الأمني، وتدريب القوات العراقية تحت إطار حلف الناتو، ولاسيما مع انتقال العلاقة مع التحالف الدولي إلى الدور غير القتالي”، موضحا ان “اللقاء شهد بحث التعاون الثقافي ضمن إطار اليونسكو، وعبر التواصل مع الجامعات والمؤسسات الإيطالية ونظيراتها العراقية”.واكد الكاظمي على “عمق العلاقات الثنائية بين بغداد وروما، والتطلع للمزيد من التعاون المشترك”، مشددا على “أهمية الاستفادة من تجربة إيطاليا في مجال محاربة شبكات الفساد والجريمة المنظمة”.من جانبه أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم بلده للعراق وحكومته، مشيداً بـ”جهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر، وتعزيز الاستقرار المحلي والإقليمي، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الدولي”. 

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