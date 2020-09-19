الكاظمي: “يدعو” إلى الإسراع في حسم قانون الانتخابات

الكاظمي: “يدعو” إلى الإسراع في حسم قانون الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت، رئيسي الجمهورية والبرلمان الى اكمال قانون الانتخابات، فيما أشار إلى ان الحكومة قدّمت قانون العنف الأسري لكنه لا يزال في إطار الشد والجذب .وقال الكاظمي في كلمة له خلال المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة ، إن “الحكومة تتشرف بان تكون في موقع انصاف المرأة”.وأضاف أن “الحكومة قدّمت قانون العنف الأسري لكنه لا يزال في إطار الشد والجذب وسنعمل على تنشيط المجلس الاعلى للمرأة وسيكون برئاسة رئيس الوزراء”.من جانب آخر دعا الكاظمي رئيسي الجمهورية باعتباره حامي الدستور ورئيس مجلس النواب إلى ضرورة اكمال قانون الانتخابات وارساله حتى يتسنى للحكومة العمل على اجراء الانتخابات.

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