الكاظمي يدعو إلى “حوار وطني”..والشعب يرد:العراق بحاجة إلى قرارات وطنية شجاعة وليس اجتماعات فارغة

الكاظمي يدعو إلى “حوار وطني”..والشعب يرد:العراق بحاجة إلى قرارات وطنية شجاعة وليس اجتماعات فارغة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، الى (حوار وطني) لتكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا، حاثا جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة للمشاركة في هذا الحوار.وقال الكاظمي في كلمة القاها بمناسبة انتهاء زيارة البابا ، إنه “في أجواء المحبة والتسامح التي عززتها زيارة قداسة البابا لأرض العراق، أرض الرافدين ، نطرح اليوم الدعوة الى (حوار وطني) لتكون معبراً لتحقيق تطلعات شعبنا”.ودعا الكاظمي “جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، ومعارضي الحكومة الى طاولة الحوار المسؤول أمام شعبنا وأمام التاريخ، ندعو قوانا وأحزابنا السياسية الى تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، والى التهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح شعبنا فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي”.وأضاف: “اعزائي من المعارضين.. أدعوكم وبكل صدق، الى حوار مفتوح وصريح مع الحكومة على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته، وعلى قاعدة حفظ أمن العراق ودعم الدولة وسيادة القانون”. هذا ورد الكثير من ابناء الشعب العراقي على دعوة الكاظمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن العراق بحاجة الى قرارات وطنية شجاعة في القضاء على الميليشيات والفساد وتحقيق العدالة وتعزيزالتماسك الاجتماعي العراقي وليس الى اجتماعات يصرف عليها المليارات بدون فائدة.

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