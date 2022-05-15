الكاظمي يرسل (200) مليار دينار إلى حكومة الإقليم التي لاتحترمه أصلاً وخلافا لقانون موازنة 2021

الكاظمي يرسل (200) مليار دينار إلى حكومة الإقليم التي لاتحترمه أصلاً وخلافا لقانون موازنة 2021
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرسلت الحكومة الاتحادية، اليوم الأحد، 200 مليار دينار عراقي لتمويل رواتب الموظفين والعاملين ضمن القطاع العام في إقليم كردستان.وقال مصدر مطلع في حكومة الاقليم ، إن وزارة المالية الاتحادية اودعت 200 مليار دينار في حساب فرع البنك المركزي في أربيل بهدف تمويل رواتب الموظفين لشهر نيسان/أبريل الماضي.وكانت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم قد باشرت في التاسع من شهر ايار الجاري بتوزيع رواتب شهر نيسان الماضي.وكان المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل قد صرح في يوم الأربعاء الماضي بأن الرواتب الشهرية الإجمالية تتطلب حوالي 616 مليون دولار.وأوضح أن الرواتب يتم توفيرها بشكل عام على النحو الآتي: الإيرادات النفطية 350 مليون دولار، الإيرادات الداخلية 128 مليون دولار، الأموال التي ترسل الحكومة الاتحادية 138 مليون دولار، لافتا إلى أنه في شهر كانون الثاني، وشهر شباط لم تأت الأموال التي كان من المفترض أن ترسلها بغداد لتمويل رواتب موظفي الإقليم.يذكر ان إيرادات الإقليم لشهر نيسان الماضي من بيع النفط والغاز بدون علم الحكومة الاتحادية وخلافا لقرارات المحكمة الاتحادية بلغت تريليون و100 مليار دينار لم تدفع حكومة البارزاني للحكومة الاتحادية دينارا واحدامنها بموجب إتفاق قانون الموازنة لعام 2021 وتصريحات مسرور التي تؤكد دائما على عدم احترام الحكومة الاتحادية والمحكمة الاتحادية ..العراق لن يدار من شخص خائن جبان مثل الكاظمي.

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