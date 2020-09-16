الكاظمي .. يرّد بالفعل لا بالقول على بيان المرجعية الدينية العليا

الكاظمي .. يرّد بالفعل لا بالقول على بيان المرجعية الدينية العليا
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بقلم:اياد السماوي

بعد أقل من يوم واحد على بيان المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف الذي طالب حكومة الكاظمي باتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملّفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية وبعيدا عن أي انتقائية لينال كلّ فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأي كان داعموه .. يأتي الرّد بالفعل لا بالقول على بيان المرجعية الدينية العليا , سريعا ومباشرا من قبل الكاظمي على دعوة المرجعية بضرورة التصدّي للفساد والفاسدين وإنهاء المحاصصات الطائفية والحزبية التي دمرّت البلد وسلّطت قوى الفساد على مقدّراته , وذلك بإصداره قائمة تعيينات مريبة وصادمة للمناصب العليا في الدولة .. وكأنّ لسان حال الكاظمي يقول للمرجعية ( طز بكم وبمرجعيتكم وبعمائمكم وبتوجيهاتكم , وما أصدرته من أوامر ديوانية بهذه التعيينات هو ما تريده الكتل السياسية الفاسدة التي اختبأت وراء مرجعيتكم وعمائمكم ) .. هكذا فهمت رسالة الكاظمي بهذه التعيينات المريبة والصادمة .. وفهمت أيضا أنّ بيانات الاستنكار التي أصدرتها كتلتي الفتح وسائرون وإعلانهم البراءة من هذه التعيينات , لم يكن كذبا ونفاقا وخداعا لأبناء الشعب العراقي فحسب , بل أنّ هذه البيانات هي قمة في الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له هذه الكتل السياسية الفاسدة التي تمسك بالدولة ومؤسساتها ..

قائمة التعيينات التي اصدرتها حكومة الكاظمي الفاسدة والمجرمة , هي استمرار للنهج الذي اختّطه الكاظمي لنفسه منذ اليوم الأول لتشكيل حكومته التي جسدّت المحاصصات المقيتة بأسوء صورها واشكالها .. وقائمة التعيينات التي صدرت يوم أمس كانت مكملّة لقوائم التعيينات السابقة التي توّزعت على كتل سائرون والفتح والحكمة وتحالف القوى وباقي الكتل الفاسدة الأخرى , ولا جديد في هذه التعيينات سوى أنّها جاءت بعد أقل من أربع وعشرون ساعة على صدور بيان المرجعية الدينية العليا , لتعطي انطباعا أنّ توقيت صدور الأوامر الديوانية بهذه التعيينات هو رّد الكاظمي العملي على بيان المرجعية العليا .. المريب والصادم بالنسبة لنا هو تعيين أشخاص مدانين بالفساد كخالد العبيدي المدان من قبل مجلس النواب والذي سلّم جهاز المخابرات الوطني , وتعيين نزار قحطان المحال للقضاء بتهم تتعلّق بالفساد وكيلا أقدم في وزارة الكهرباء التي يسيطر عليها سائرون .. وبيان الرفض الذي أصدره سائرون التي حصلت على مناصب محافظ البنك المركزي ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الإدارية والمالية ووكيل وزير الكهرباء .. هو استمرار لنهج الخداع والتضليل الذي تمارسه سائرون وتضحك به على ذقون السذّج من العراقيين .. وللإنصاف نقول أنّ سائرون لا يختلفون بالفساد قيد أنملة عن الفتح وتحالف القوى العراقية والحكمة ودولة القانون التي خرجت من المولد من غير حمص والكتل الكردية , وكل الكتل السياسية الأخرى التي توّرطت بسرقة ونهب المال العام العراقي .. فجميع هذه الكتل فاسدة ومفسدة ومتوّرطة بالفساد ولا استثني منها كتلة واحدة على الإطلاق .. وإذا كان هادي العامري ومقتدى الصدر صادقون بما أعلنوا عنه من رفض لهذه التعيينات المريبة والكارثية , ولا أظنهم كذلك .. فليذهبوا إلى قبّة مجلس النواب ويقيلوا هذا الكاظمي الذي سيسلّم البلد لأمريكا على طبق من ذهب .. فهذا الميدان يحميدان .. وليكفوا عن الكذب وخداع العراقيين .. كلمتي الأخيرة موّجهة لسماحة السيد محمد رضا السيستاني .. هل نمت أبا حسن ليلة البارحة , وهل غمض لك جفن بعد هذه الكارثة .. والله أنّي لم أنم ولم يغمض لي جفن … الهم عليك بهم جميعا فإنهم لا يعجزونك …

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