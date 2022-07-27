الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الانبار

الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الانبار
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 الرمادي/ شبكة أخبار العراق- وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركّبة في ناحية الفرات”.وأضاف أن “سعة هذه المحطة تبلغ 1640 ميغاواط”.

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