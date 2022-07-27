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مصدر برلماني:الإطار طالب رئاسة البرلمان بتحديد يوم السبت المقبل جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية
بلاسخارت:تركيا تنتهك السيادة العراقية ولم تحترم حقوق المدنيين
الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الانبار
الطاقة النيابية:الكاظمي وافق على تصدير النفط والغاز من قبل الاقليم
حزب الدعوة:حكومة البارزاني في “حرج” من إيقاف تصدير النفط والغاز خارج إرادة المركز
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الكاظمي يضع حجر الأساس لمشروع محطة كهرباء الانبار
الطاقة النيابية:الكاظمي وافق على تصدير النفط والغاز من قبل الاقليم
حزب الدعوة:حكومة البارزاني في “حرج” من إيقاف تصدير النفط والغاز خارج إرادة المركز
صالح:صرف أموال بدل البطاقة التموينية ليس بصالح المواطن
نائب:حراك نيابي لإعادة سعر صرف الدولار لسابق عهده
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خلافات الأحزاب الولائية وراء تأخر تشكيل الحكومة
دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
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