الكاظمي يضع حجر الاساس لمشروع ميناء الفاو الكبير

الكاظمي يضع حجر الاساس لمشروع ميناء الفاو الكبير
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 البصرة/ شبكة أخبار العراق- وضع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير (العقود الخمسة).وتتضمن (العقود الخمسة)، للمشروع الذي تم توقيعه في وقت سابق مع شركة  “دايو” الكورية ما يأتي:
1- الارصفة الخمسة للحاويات
2- ردم ساحة خزن ومناولة الحاويات وحفر القناة الملاحية الداخلية .
3- حفر وتأثيث القناة الملاحية الخارجية .
4- نفق قناة خور الزبير .
5- الطريق السريع الرابط بين ميناء الفاو وام قصر . 

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