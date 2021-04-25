الكاظمي يقرر سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق

الكاظمي يقرر سحب يد وزير الصحة ومحافظ بغداد ومدير صحة الرصافة وإحالتهم إلى التحقيق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد محمد جابر العطا ومدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي وإحالتهم للتحقيق.وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ،إن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قرر خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها بشأن حادث حريق مستشفى أبن الخطيب، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي ومحافظ بغداد محمد جابر العطا ومدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي وإحالتهم إلى التحقيق بشأن ملابسات حادث الحريق”.وأضاف، أن “اللجنة التي ستحقق بشأن ملابسات الحريق، ستكون برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي وعضوية كل من وزيري التخطيط والعدل ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وممثل عن مجلس النواب، للتحقيق في حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم”.وتابع البيان، أن “التحقيق أعلاه، ينجز خلال خمسة أيام، ويقدم التقرير أمام مجلس الوزراء، ويمكن الاستعانة بخبراء في مجال الداخلية والصحة”.وترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم الأحد (25 نيسان 2021)، جلسة استثنائية لمجلس الوزارء بخصوص فاجعة ابن الخطيب.

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