الكاظمي يكلف الأسدي في التحقيق عن مقتل متظاهر في واسط

الكاظمي يكلف الأسدي في التحقيق عن مقتل متظاهر في واسط
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كلف القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، لمتابعة تداعيات وملابسات الاحداث الامنية التي رافقت التظاهرات في واسط ومقتل متظاهر.وذكر إعلام جهاز الأمن الوطني في بيان ، أنه “بتكليف من القائد العام للقوات المسلحة، رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي يصل إلى واسط للوقوف على تداعيات وملابسات الاحداث الامنية التي رافقت التظاهرات في المحافظة وادت الى مقتل متظاهر”.وتشهد محافظة واسط تظاهرات مستمرة منذ تشرين العام الماضي، ويتخللها تصعيد بين الفينة والأخرى.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *