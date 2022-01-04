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- شبكة اخبار العراق
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حزب بارزاني:منصب محافظ كركوك مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية
تحالف الخنجر:نحن جزء من الإطار التنسيقي ولن نتخلى عن إيران
الكاظمي يكلف “الكرعاوي”القيادي في تيار الحكمة بمهام محافظ النجف
الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل تؤكدان على تطبيق الحوكمة الإلكترونية
الصدر والحلبوسي يبحثان الكتلة الأكبر
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كوجر:إقرار موازنة 2022 في شهر حزيران المقبل
نائب سابق:الكاظمي يرسل الأموال إلى أربيل خلافا لقانون الموازنة ولدعم تجديد الولاية الثانية له
جامعة النهرين:(17) دقيقة يومياً إنتاجية الموظف بسبب الفساد الحكومي وتدخل الأحزاب
النزاهة:ضبط سرقات للمال العام في اثنتين من شركات وزارتي النفط والنقل
الموارد المائية:تركيا التزمت بإعطاء العراق حصته المائية
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إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
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- متابعات خاصة
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
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احفظوا ” وجوه” جزء من خونة العراق
الكاظمي يخصص ملياري دولار سنوياً للحشد الإرهابي ويرفض تعيين حملة الشهادات العليا!!
نائب سابق:ضعف الكاظمي وعدم وطنيته شجع إيران على قطع المياه عن العراق
مصدر مسؤول:الكاظمي أغلق ملف محاولة اغتياله!
تحالف الخنجر: الخلافات ما زالت قائمة مع تحالف الحلبوسي بشأن تشكيل وفداً موحداً للتفاوض مع الاخرين
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- اذاعة INN