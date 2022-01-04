الكاظمي يكلف “الكرعاوي”القيادي في تيار الحكمة بمهام محافظ النجف

الكاظمي يكلف “الكرعاوي”القيادي في تيار الحكمة بمهام محافظ النجف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وافق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، على استقالة محافظ النجف لؤي الياسري.وابلغ مصدر مسؤول، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وافق، اليوم، على استقالة محافظ النجف لؤي الياسري وكلف نائب المحافظ الأول هاشم الكرعاوي بإدارة المحافظة.وينتمي “الكرعاوي” الى تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، فيما ينتمي “الياسري” الى حزب الدعوة الاسلامي، إلا أنه غادره في وقت لاحق.من جانبه قال الياسري، في بيان ، إن رئيس الوزراء وافق على طلبي باعفائي من منصب محافظ النجف، مشيراً إلى أنه تحمل المسؤولية لاكثر من خمسة اعوام في ادارة الحكومة المحلية واخرج المحافظة من ازمات مالية صعبة ليشار لها (النجف) بالبنان من بين كل محافظات العراق بخدماتها ومشاريعها .وفي الرابع والعشرين من كانون الاول الماضي، قدم محافظ النجف لؤي الياسري، استقالته من منصبه رسمياً.

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