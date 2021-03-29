الكاظمي يكلف عادل سلمان بمنصب رئيس هيئة الإعلام والإتصالات

الكاظمي يكلف عادل سلمان بمنصب رئيس هيئة الإعلام والإتصالات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر مكتب رئيس الوزراء أمراً بتكليف المهندس عادل سلمان، لتسيير أعمال منصب المدير التنفيذي لهيئة الاعلام والاتصالات، خلفاً لرئيسها السابق علي الخويلدي.وكان سلمان، عضو مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات، وقبلها مديراً لدائرة تنظيم الاتصالات في الهيئة، بحسب بيان للهيئة.وقد شغل في وقت سابق مناصب أخرى في دائرة تنظيم الاتصالات كمسؤول لشعبة المايكروويف، ثم مسؤولا لقسم التخصيص.وقرار تكليف سلمان، جاء بعد تصويت البرلمان على إقالة الخويلدي، قبل عشرة أيام.

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