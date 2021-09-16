الكاظمي يكلف فنانين بعمل أغنية لبطولة خليجي 25

الكاظمي يكلف فنانين بعمل أغنية لبطولة خليجي 25
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كلف رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فنانين عراقيين بعمل اغنية لبطولة خليجي 25.وقال الفنان حسام الرسام، عبر صفحته الرسمية في “انستغرام”: “تشرفنا بلقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد إن كُلفنا بعمل أغنية رياضية لبطولة خليجي 25 والتي ستقام في مدينة البصرة الفيحاء ، ونحن نعمل على قدم وساق ونسابق الزمن من اجل انجاز الاغنية في وقتها المحدد”.وأكد الرسام، أن “الأغنية من كلمات فالح حسون الدراجي والحان علي بدر وغناء محمد عبد الجبار و حسام الرسام واشراف عمر البدري”.

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