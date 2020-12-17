الكاظمي يلتقي أردوغان

الكاظمي يلتقي أردوغان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.وجرت، اليوم الخميس، في القصر الجمهوري بالعاصمة التركية انقرة، مراسم استقبال رسمية لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، من قبل رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان.وذكر مكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن “مراسم الاستقبال شهدت عزف النشيد الوطني العراقي والتركي، واستعراض حرس الشرف”.وكان الكاظمي قد وصل صباح اليوم الى تركيا، على رأس وفد رفيع، في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا، يجري خلالها لقاءات ومباحثات مع الرئيس التركي وعدد من المسؤولين الاتراك، تتناول العلاقات الثنائية وبحث عدد من القضايا والملفات.

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