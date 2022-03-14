الكاظمي يلتقي البارزاني بشأن القصف الإيراني على أربيل

الكاظمي يلتقي البارزاني بشأن القصف الإيراني على أربيل
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، وذلك عقب الوصول إلى أربيل التي تعرضت فجرالاحد لقصف صاروخي تبناه الحرس الثوري الإيراني، بحجة وجود مقر استخباري اسرائيلي، وهو ما نفته حكومة اقليم كردستان.ووصل الكاظمي إلى اربيل، برفقة عثمان الغانمي وزير الداخلية، وجمعة عناد وزير الدفاع، وقاسم الاعرجي مستشار الامن الوطني، حيث من المتقرر أن يتفقدوا المواقع التي تعرضت لأضرار إثر الهجوم الصاروخي.وتعرضت أربيل فجر الاحد، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً، سقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

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