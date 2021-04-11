الكاظمي يلتقي بمجموعة من متظاهري البصرة

الكاظمي يلتقي بمجموعة من متظاهري البصرة
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البصرة/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد (11 نيسان 2021)، خلال زيارته إلى محافظة البصرة، مجموعة من الشباب المتظاهرين المتجمعين قرب بوابة مشروع ميناء الفاو الكبير.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن الكاظمي “استمع إلى طروحاتهم، وأكد أن حق التظاهر حق مشروع وتحميه الدولة بأجهزتها كافة، على ألا يؤدي هذا الحق الى إحداث أضرار او يهدد الممتلكات العامة والخاصة”.وبحسب البيان، فإن الكاظمي “وجه بالتهيئة للقاء وفد يختاره المتظاهرون لغرض اللقاء بهم في بغداد، والاستماع لمطالبهم ووضع الحلول لها”.

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