الكاظمي يهب بما لايملك..يرسل حصة الإقليم المالية دون أن تستلم بغداد ديناراً واحداً من إيرادات بيع النفط والمنافذ بموجب إتفاق قانون الموازنة

الكاظمي يهب بما لايملك..يرسل حصة الإقليم المالية دون أن تستلم بغداد ديناراً واحداً من إيرادات بيع النفط والمنافذ بموجب إتفاق قانون الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم ، عن التوصل مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى اتفاق سيتم بموجبه إعادة إرسال المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى إقليم كردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني 2021.وقال في تغريدة له على (تويتر)، انه “تحدث بمكالمة هاتفية، مع رئيس الوزراء الاتحادي ‎مصطفى الكاظمي في إطار المفاوضات المستمرة والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحاً”. ‏واضاف، انه “خلال مكالمتنا الهاتفية، شكرته على قيادته، ووجّهت شكري للحكومة الاتحادية على دعمها لهذا المنعطف المهم والذي من خلاله تغلبنا سويةً على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها”.

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