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حزب بارزاني:قدمنا مناصب كثيرة لحزب طالباني مقابل التخلي عن رئاسة الجمهورية
الكاظمي يوجه الأجهزة الأمنية المعنية بملاحقة المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية
نائب كردي:ايرادات بيع نفط الإقليم تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
مصدر:تكليف مدير جديد للحركات العسكرية في الدفاع
مصدر سياسي:مفاوضات بين التيار والإطار لحفظ “هيبة البيت السياسي الشيعي”
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نائب كردي:ايرادات بيع نفط الإقليم تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
مصدر سياسي:استضافة وزير المالية في البرلمان حول رفع سعر صرف الدولار “استعراض سياسي”
نائب:الإقليم أبتعد كثيراً عن التزامه مع المركز وقانون النفط والغاز يجب أن يشرع بسرعة
“سومو”:الصادرات النفطية تتناسب مع مستوى الطلب العالمي
التيار الصدري يدعو لتشريع قانون الموازنة بالتنسيق مع الحكومة
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ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
تخفيض سعر صرف الدولار دعوات حزبية كاذبة على حساب الشعب العراقي
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
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