الكاظمي يوجه بـ”حماية” المتظاهرين

بغداد/ شبكة أخبار العراق- عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، الأربعاء، جلسة برئاسة القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.وبحسب بيان مكتب الكاظمي ، فقد جرت خلال الجلسة مناقشة أحداث التظاهرات في محافظات ذي قار والنجف والديوانية، والتأكيد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة السابقة والحالية التي تشدد على عدم استخدام القوة أو إطلاق النار، وحماية المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروعة.ووجّه الكاظمي، قيادة العمليات المشتركة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف التعليمات.وبحسب البيان، تقرر خلال الاجتماع تكليف وزير الداخلية بمتابعة موضوع التظاهرات ومطالب المتظاهرين، والتشديد على التزام جميع منتسبي القوات الأمنية بمعايير حقوق الإنسان وحماية المتظاهرين.وجرى خلال الاجتماع أيضاً التأكيد على توسعة جهود تدريب منتسبي الأجهزة الأمنية في التعامل القانوني والإنساني، وأساليب مكافحة الشغب الموافقة للسبل القانونية، والاستفادة من المنظمات الدولية والتجارب في هذا المجال.وشهد الاجتماع مناقشة الخطط الأمنية لملاحقة فلول الخلايا الإرهابية، وتعزيز الجهد الاستخباري في هذا المجال، ومتابعة العمليات العسكرية والجهود الاستخبارية لتعقبها، كما ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الحاصلة في قضاء سنجار، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بنشر الأمن والاستقرار هناك.