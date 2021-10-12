الكاظمي يوجه بنقل صناديق الأقتراع وحمايتها

بغداد/ شبكة أخبار العراق-اصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عدة توجيهات جديدة بشأن صناديق الاقتراع.وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان : أن “رئيس مجلس الوزراء زار اليوم قيادة العمليات المشتركة واطلع على سير إجراءات حماية المخازن وصناديق الاقتراع”، لافتاً الى ان “الكاظمي اصدر عدة توجيهات بشأن صناديق الاقتراع”.وأضاف ان “الكاظمي أشار الى نجاح الخطة الأمنية، واتخاذ كل الاحترازات المطلوبة خلال العملية الانتخابية، التي أقيمت لأول مرة دون فرض حظر للتجوال، ولم تشهد أي تجاوزات أو تهديدات”.وبحسب البيان، أثنى القائد العام للقوات المسلحة على “جهود القوات الأمنية في توفير الأمن الانتخابي دون أي حوادث أو خروقات أمنية، فيما أشاد بحيادية اللجنة الأمنية العليا، التي تعاملت مع الانتخابات بروح وطنية عالية دون أي انحياز”.ووجّه الكاظمي القيادات الأمنية “باستكمال مهامهم في حماية صناديق الاقتراع ومخازن المفوضية، إلى جانب واجباتهم في حماية البلد والمواطنين من خطر الإرهاب”.واكمل أن ” القائد العام للقوات المسلحة أشاد ايضاً بالعملية الأمنية النوعية التي تمت، يوم أمس، بإلقاء القبض على نائب البغدادي، القيادي في عصابات داعش الإرهابية، بعد جهود كبيرة قام بها جهاز المخابرات بمساندة أجهزة أمنية”.