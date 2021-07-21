الكاظمي يوجه تقليص الدوام بدوائر الدولة الى 50% بسبب ارتفاع الإصابات في كورونا

الكاظمي يوجه تقليص الدوام بدوائر الدولة الى 50% بسبب ارتفاع الإصابات في كورونا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء امس، اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلامة لمناقشة زيادة إصابات كورونا والحد من تفشيها، فيما أصدر 7 قرارات من بينها تقليص الدوام بدوائر الدولة 50%.وذكر مكتب الكاظمي في بيان ، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية”، مبينا “جرت خلالها مناقشة الخطط الكفيلة للحد من تفشي جائحة كورونا، في ضوء التصاعد الكبير بأعداد الإصابات اليومية، ودخول العراق الموجة الثالثة من الجائحة، وتداعيات ذلك على المجتمع وعلى مجمل الأنشطة اليومية”.وأضاف البيان ان “وزارة الصحة قدمت خلال الاجتماع تقريراً مفصلاً عن خطورة الوضع الصحي في عموم البلاد، في ظل زيادة أعداد المصابين؛ والسبل الكفيلة بالسيطرة على استيعاب المرضى في المستشفيات التي اكتظت بالمصابين”، مشيرا الى ان “التقرير تضمن تأكيدات على أهمية اتّباع إجراءات الصحة والسلامة، وضرورة أخذ اللقاحات التي وفرتها وزارة الصحة بالمنافذ الصحية في جميع المحافظات”.ولفت الى انه “بعد تدارس الوضع الصحي العام وتداعياته، اتّخذت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عدداً من القرارات من بينها تشديد الإجراءات الوقائية والصحية في المولات، والمطاعم، والكافتريات، والمقاهي، ودور السينما، والمنتزهات، وقاعات المناسبات والأعراس، والمسابح، والمساجد، وقاعات الرياضة، وغيرها، ومنع المواطنين من دخولها إلا بعد ارتداء الكمامة، فضلا عن تشكيل لجان للمراقبة والتفتيش على المطاعم، والمولات، ودور السينما، والمتنزهات، وقاعات الأعراس، وغيرها؛ لمراقبة التزامها بالتعليمات الصحية، مع فرض غرامات وإغلاق في حال الإخلال بهذه الإجراءات”.وتابع انه “تقرر ان يكون دوام العاملين في مؤسسات الدولة كافة بعد عطلة العيد بنسبة 50%‎، باستثناء المؤسسات الصحية والأمنية والكهرباء، ويخول الوزراء ورؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة بتنظيم آلية العمل بما يحقق التباعد البدني بين الموظفين والمراجعين، وتوفير الحماية اللازمة لجميع المستشفيات، وتقليل عدد المرافقين للمرضى”، منوها الى “توجيه الأوقاف الدينية بالتأكيد على تشديد الإجراءات الصحية في دور العبادة والمزارات كافة”.وأفاد البيان انه “تم التأكيد على ضرورة قيام القنوات الإعلامية ومؤسسات الدولة الحكومية والأهلية كافة ومنظمات المجتمع المدني ببذل كل الجهود؛ لحثّ المواطنين على الالتزام بالإجراءات الوقائية وتشجيع المواطنين على أخذ اللقاح في المنافذ التلقيحية، فيما يتم التأكيد على، وزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وقيادة عمليات بغداد بمساندة الفرق الصحية التابعة إلى وزارة الصحة في جولاتها الرقابية؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية ومحاسبة المخالفين”.

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