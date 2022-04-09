الكاكائي:الانتخابات في الإقليم “مشلولة” بسبب دكتاتورية حزب بارزاني

الكاكائي:الانتخابات في الإقليم “مشلولة” بسبب دكتاتورية حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس المفوضين السابق سعيد كاكائي، السبت، أن عملية الانتخابات في إقليم كردستان العراق تجري بطريقة غير ديمقراطية.وقال كاكائي في حديث صحفي، إن “انتخابات برلمان إقليم كردستات العراق مشلولة ولا تجري وفقا للضوابط القانونية، فموضية الانتخابات منتهية الصلاحية وعملها غير قانوني”.وأضاف أنه “يجب اتباع عدة خطوات قبل الشروع بعملية الانتخابات من أهمها تغيير كادر المفوضية، والعمل على تشريع قانون جديد والاعتماد على المعلومات المقدمة من قبل مفوضية الانتخابات العراقية، لآن بيان الإقليم مزورة”.وأشار كاكائي إلى أن “هناك طرفا سياسيا يريد استمرار الآلية الحالية لاستمرار مصالحه والانتهاكات القانونية التي تمكنه من التزوير”.وترفض الأحزاب الكردية باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني إجراء انتخابات برلمان الإقليم دون اختيار مفوضية جديدة وتغيير القانون الحالي، بقانون الدوائر المتعددة.

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