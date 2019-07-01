الكتلة التركمانية:حكومة عبد المهدي “حكومة محاصصة بامتياز”

الكتلة التركمانية:حكومة عبد المهدي “حكومة محاصصة بامتياز”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم المكون التركماني في مجلس النواب، الاثنين، رئاسة الحكومة والكتل السياسية التنصل عن مسؤولياتها تجاه استحقاق المكون التركماني .وقال أرشد الصالحي خلال مؤتمر صحفي بصحبة عدد من نواب التركمان،  إن “المكون التركماني يعد ثالث قومية وله استحقاق في التمثيل الحكومي أسوة بالمكونات السياسية الأخرى”.وأضاف، أنه “من المعيب أن يتحدث البعض عن عدم وجود محاصصة لأن ما يجري حاليا محاصصة سياسية بامتياز”،   لافتا إلى أن “رئيس الوزراء والكتل السياسية تتحدث عن الكفاءة والمهنية وفي حقيقة الأمر لا توجد مهنية ولا كفاءة”.وتابع قائلا إن “الأمر يتطلب من رئيس الوزراء أن يكون صادقا في الإفصاح أسماء الكتل السياسية التي تقف خلف ترشيح الدرجات الخاصة وتحاول الاستحواذ عليها”.

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