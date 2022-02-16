الكتلة الصدرية تدعو الجميع إلى الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية

الكتلة الصدرية تدعو الجميع إلى الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الكتلة الصدرية، الاربعاء، أن قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة للجهات كافة، فيما ابدت استعدادها للتعاون مع القوى السياسية الاخرى لسن القوانين الخدمية.وقال النائب عن الكتلة حسن الكعبي في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب بحضور نواب الكتلة ، ان “الكتلة الصدرية ستسعى وبشكل جاد لسن التشريعات والقوانين الهادفة “.وأضاف الكعبي، “اننا في الكتلة الصدرية طلبنا من رئاسة مجلس النواب الإسراع في تشكيل اللجان النيابية وفقاً للخبرة والاختصاص”.واكد ان “أعضاء الكتلة الصدرية ومن معهم من المتحالفين تحت قبة البرلمان سيكون لهم جولة في دعم المنتج المحلي وسنراقب اسعار السلع وسنحاسب المسؤولين الفاسدين”. مشيرا الى “التزام الجميع في تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية العليا”.

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