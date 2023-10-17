الكتل الكردستانية تطالب بعسكرة البيشمركة في كركوك بدلا من الجيش العراقي

الكتل الكردستانية تطالب بعسكرة البيشمركة في كركوك بدلا من الجيش العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالبت الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، بإيقاف تحركات عسكرية داخل احدى المناطق السكنية في محافظة كركوك. وجاء في وثيقة موقعة من رؤساء الكتل الكوردستانية، وموجهة إلى نائب رئيس مجلس النواب الكردي شاخ وان عبدالله ومعنونة “عدم عسكرة المدن”،  “نطالب بمفاتحة رئيس مجلس الوزراء بإيقاف التحركات العسكرية الى داخل الاقضية والنواحي من قبل قطاعات وزارة الدفاع واخرها التي حصلت في منطقة طوبزاوة في محافظة كركوك”.وأضافوا، أنه “في الوقت الذي تتواصل فيه جهود مختلف الأطراف الحريصة على حاضر ومستقبل كركوك في تكريس مبدأ التعايش الاخوي المشترك بين مختلف مكوناتها وقومياتها وتعزيز اللحمة بين ابنائها.

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