الكذبة الكبرى..المفصولين السياسيين العدد التسلسلي الذي ليس له نهاية!

الكذبة الكبرى..المفصولين السياسيين العدد التسلسلي الذي ليس له نهاية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت دائرة شؤون المفصولين السياسيين الإطارية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، تعيين 471 من مدعي الفصل السياسي.وذكرت الدائرة في بيان، أنه “تم تعيين (471) من مُدعي الفصل السياسي”.وأشار رئيس الدائرة، رسول عبد علي الازيرجاوي، بحسب البيان، إلى أن “الدائرة مستمرة بحسم كافة الملفات الواردة إليها من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة تباعاً لتعيين المفصولين السياسيين “.وفي السياق نفسه ، كشف مصدر سياسي مطلع، ان قصة المفصولين السياسيين  كذبة كبرى، لان عدد الموظفين في زمن حكومة صدام  لم يصل الى 4 ملايين موظقف 3 ملايين منهم مفصوليين سياسيين تابعين لأحزاب إيران؟ ، وهل هناك عاقل يصدق ذلك ؟ ، انها مؤامرة إيرانية لمواصلة تدمير العراق واستنزاف ثرواته المالية وغيرها وصولا الى جعله محافظة بيدها كما واقعه الآن.

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