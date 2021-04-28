الكربولي يعترف بفساده ويكشف عن الحلقات التي يتعامل معها بتهريب المال العام

الكربولي يعترف بفساده ويكشف عن الحلقات التي يتعامل معها بتهريب المال العام
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، أن رئيس حزب الحل جمال الكربولي ومن معه ما زالوا بعهدة لجنة مكافحة الفساد قيد التحقيق، كاشفة عن تقديمهم اعترافات على بعض الشخصيات المهمة بالدولة التي شاركت بنهب المال العام العراقي .وشدد عضو اللجنة عبد الأمير المياحي في حديث إذاعي ، على “أهمية بقاء التحقيق بهذه القضية سري كونه على مستوى عالٍ ويحتوي على معلومات مهمة وخطيرة”.واضاف المياحي، أن “الكربولي أدلى باعترافات خطيرة عن ملفات فساد، لبعض الشخصيات المهمة في وزارتي الكهرباء والصناعة”. 

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