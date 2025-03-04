الكرملين:وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أفضل مساهمة في تحقيق السلام

الكرملين:وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أفضل مساهمة في تحقيق السلام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الكرملين اليوم الثلاثاء إن وقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا هو أفضل مساهمة في قضية السلام، لكنه قال أيضا في بيان له اليوم، إن روسيا بحاجة إلى توضيح تفاصيل الخطوة التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.جاء قرار ترامب بعدما غير السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا تماما عن طريق فتح محادثات ثنائية مع روسيا في محاولة لإنهاء الصراع.

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