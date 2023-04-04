الكرملين يتوعد فنلندا بانضمامها إلى حلف الناتو

الكرملين يتوعد فنلندا بانضمامها إلى حلف الناتو
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد الكرملين الثلاثاء باتخاذ “إجراءات مضادة” بعد انضمام فنلندا الى “الناتو”  حلف شمال الأطلسي واصفاً توسيع الحلف بأنه “مساس بأمن” روسيا.وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين “هذا تصعيد جديد للوضع، توسيع حلف شمال الأطلسي يشكل مساساً بأمننا وبمصالحنا الوطنية”. وأضاف “هذا يضطرنا إلى اتخاذ إجراءات مضادة”.

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