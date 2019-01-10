الكريم:العتبة العسكرية في سامراء “سلطة” فوق الدستور والقانون

الكريم:العتبة العسكرية في سامراء “سلطة” فوق الدستور والقانون
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 تكريت/شبكة أخبار العراق- جدد رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم، الخميس، اتهاماته لمسؤولي العتبة العسكرية بالتعمد في اغلاق المحلات والشوارع في قضاء سامراء، داعيا الحكومة الى ايقاف قضية الاستملاك لحين النظر فيها. وقال الكريم في تصريح صحفي له اليوم، ان ‘نحو الف محل وعشرات المنازل والعمارات في محيط العتبة العسكرية مغلقة وطالبنا بفتحها لكن دون جدوى’. واضاف ‘لقد ناشدنا عبر الاعلام حول موضوع الاستملاك في سامراء وليس لدينا خلاف مع العتبة العسكرية’، داعيا ‘الحكومة الى ايقاف الاستملاك في اطراف سامراء لحين الانتهاء من حل جميع المشاكل مع الاهالي’.يذكؤر ان ما يسمى العتبات سوى في سامراء او في كربلاء او النجف وغيرها من اماكن هي مؤسسات سياسية عسكرية اقتصادية اصبحوا اصحابها يملكون المليارات بأسم (آل البيت) وهم لاينتمون بأي صلة من حيث التصرف وسرقة اموال الناس واغتصاب حقوقهم.وهي ذات الاسباب التي تعرقل الاستقرار المجتمعي والامني في العراق.

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