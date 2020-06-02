الكشف عن تشكيل تحالف سياسي “جديد”

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، الثلاثاء (2 حزيران 2020) عن انبثاق جديد لتحالف ينطلق اليوم بعد اجتماع في منزل رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم.وقال البخاتي في حديث صحفي، إن “مجموعة نواب ومن مختلف الكتل السياسية وجدوا أنه من الضروري انبثاق تحالف سياسي نيابي، يمكن من خلاله تمرير القوانين داخل مجلس النواب”.واضاف أن “التحالف الجديد الذي سيشكل اليوم بعد اجتماع الكتل السياسية في منزل زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، سيضم تيار الحكمة وائتلاف النصر، وكتلة كفاءات وكتلة إرادة، وقد تلتحق بهم كتلة السند الوطنية، التي يترأسها النائب أحمد الاسدي”.وتابع أن “هذه الكتل وجدت من التشظي وعدم الاتفاق تسببا باضعاف السلطة التشريعية، ولا بد من تقويتها عبر تحالف نيابي جديد”.وبين البخاتي، أن “التحالف الجديد سيعقد جلستة هذا اليوم، بحضور روؤساء الكتل، لاختيار ناطق عنه، بعد الإعلان عن ولادته رسميا في مؤتمر صحفي اليوم ايضاً”.