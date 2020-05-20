الكعبي:إخراج القوات الأمريكية ” واجب وطني”

الكعبي:إخراج القوات الأمريكية ” واجب وطني”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الأربعاء، ان القوات الامريكية انتهكت سيادة العراق واخراجها اصبح واجبا على الحكومة.وقال الكعبي في حوار متلفز ، إن “القوات الامريكية اخترقت السيادة واخراجهم واجب على الحكومة”، مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي قادر على اخراج القوات الاجنبية بما فيها الامريكية “.من جانب آخر أشار الكعبي إلى أن “تشخيص تقصير هيئة الرئاسة هو روح الديمقراطية وليس عيبا و الدورة الحالية لديها حرية غير مسبوقة في انتقاد هيأة الرئاسة”.و اضاف “طالبنا بانعقاد جلسات البرلمان حتى لا تغيب السلطة التشريعية، “مؤكدا ان “عدم انعقاد جلسات البرلمان هو تقصير متعمد واضح من الحلبوسي والعراق بحاجة ماسة لبرلمانه لانه يمر بحالة ضرر شديدة”. 

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