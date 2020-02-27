الكعبي:التصويت على حكومة علاوي علنيا

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، الخميس، أن التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي اليوم الخميس سيكون علنيا، مبينا أن اعضاء مجلس النواب جميعهم اطلعوا على السير الذاتية لمرشحي الكابينة الوزارية الجديدة.وقال الكعبي في مقابلة متلفزة: انه “تم ارسال المنهاج الحكومي والسير الذاتية للمرشحين في الكابينة الوزارية قبل انعقاد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة”، مشيرا الى ان “ذلك يحصل لاول مرة في تاريخ الحكومات العراقية”.واضاف أن “اعضاء مجلس النواب جميعهم اطلعوا على السير الذاتية لمرشحي الكابينة الجديدة”، موضحا ان “اللجنة المشكلة برئاسته ناقشت المنهاج الحكومي وابدت ملاحظاتها وتوصياتها الى الرئيس المكلف والذي من جهته ابدى استعداه لتضمينها والالتزام بها ضمن المنهاج الوزاري لحكومته”.ووصف الكعبي “جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الخميس بانها ديمقراطية 100%”، منوها الى ان “التصويت سيكون علنيا ليطلع ابناء الشعب العراقي على ممثليهم في اختيار كابينة وزارية جديدة وستكون خيارات التصويت بحرية تامة”.واعرب الكعبي عن “امله في ان يقوم الرئيس المكلف وحكومته في حال حصلوا على ثقة البرلمان بإعادة هيبة الدولة وتحقيق مطالب الشعب العراقي وذلك بإجراء انتخابات مبكرة ونزيهة”.