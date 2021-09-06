الكعبي:الحكومة الصدرية القادمة ستكون “أقوى حكومة بتاريخ العراق” هههههه

الكعبي:الحكومة الصدرية القادمة ستكون “أقوى حكومة بتاريخ العراق” هههههه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في التيار الصدري النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم ، ان الحكومة  الصدرية المقبلة ستكون الأقوى بتاريخ العراق.وقال إعلام الكعبي في بيان ، ان “النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي استقبل بمكتبه السفيرة الاسترالية ببغداد بولا غانلي، وجرى خلال اللقاء استعراض الاستعدادات للإنتخابات المقبلة وحجم الاشراف الدولي والبعثات الدبلوماسية التي سترافق العملية الانتخابية لضمان انسيابية العملية الديمقراطية نحو الافضل”، مؤكدا ان “الحكومة المقبلة ستكون هي الأقوى”. وأضاف الكعبي ان “مجلس النواب والحكومة اولت اهتمام كبير باستراتيجية تقليل الاعتماد على واردات النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي , وهناك خطط لتطوير قطاعات اقتصادية آخرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة”، مؤكدا ان “هذا يتطلب مزيد من الخبرات التي يمكن ان تقدمها بلدان قطعت شوطاً كبيراً في هذه المجالات ، ومنها استراليا التي لديها امكانية على تطوير القابليات والتدريب ليس في قطاعات اقتصادية وانما في مجالات متعددة بينها حقوق الانسان وبرامج الشباب والمرأة”.

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