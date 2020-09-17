الكعبي:س”نكشف”بالفترة المقبلة تقريراً عن هدر مليارات الدولارات في عقود الكهرباء

الكعبي:س”نكشف”بالفترة المقبلة تقريراً عن هدر مليارات الدولارات في عقود الكهرباء
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بغدادمشبكة أخبار العراق- أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، الخميس، أن اللجنة الخاصة بالتحقيق والتدقيق بعقود وزارة الكهرباء، ستكشف بالفترة المقبلة تقريراً اولياً يتضمن هدراً بالمليارات ومُخالفات وملفات فساد كبرى، في عقود الكهرباء.وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان الأول في بيان ، إن “الكعبي ترأس اجتماعا للجنة الامر (62) الخاصة بالتحقيق والتدقيق بعقود وزارة الكهرباء منذ عام 2003 حتى الان ، في ‏مكتبه بحضور رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية د. وليد السهلاني ، وعطوان العطواني ‏عضو لجنة الاقتصاد النيابية ، ورافل ياسين خضير رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة ، وكريم الغزي مدير عام دائرة ‏التحقيقات في هيأة النزاهة‎ “.واضاف البيان أنه “جرى خلال الاجتماع استعراض الاجراءات النيابية – الرقابية المتخذة بشأن الكشف عن ملفات الفساد والهدر في المال العام والمتعلقة ‏بعقود ومحطات وزارة الكهرباء ، اضافة الى شرح بياني – رقمي تفصيلي عن مجمل القضايا و الملفات التي تم النظر فيها من قبل ‏اللجنة خلال الفترة السابقة‎ “.وتابع أن “الكعبي أكد أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد الكشف عن تقرير اولي يتضمن هدرا بالمليارات ومخالفات وملفات فساد كبرى في ‏العقود الاستثمارية والمحطات المتلكئة والمتوقفة والمنجزة في عموم محافظات العراق والتي تصل بعضها لما قبل عام 2003 “، مؤكدا أن “اللجنة ستعقد الاسبوع المقبل اجتماعا جديدا لاستكمال خارطة الطريق التي وضعت لعمل اللجنة واعداد التقرير الاولي ‏للمخالفات والملفات التي وثقها رؤساء و اعضاء اللجان النيابية المنضوين في لجنة الامر 62 ودور الفرق الميدانية التي انتقلت منذ ‏اليوم الاول لتشكيل اللجنة الى وزارة الكهرباء والدوائر والمحطات التابعة لها ، وجهود هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية في ذلك”.

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