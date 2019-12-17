الكعبي:قانون الانتخابات الجديد يلبي طموح الشعب

الكعبي:قانون الانتخابات الجديد يلبي طموح الشعب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ترأس النائب الأول لرئيس البرلمان حسن كريم الكعبي، الثلاثاء (17 كانون الأول 2019)، اجتماعا لرؤساء وممثلي الكتل النيابية، لبحث اللمسات الاخيرة لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب تمهيدا للتصويت عليه خلال الايام القليلة القادمة.وقال المكتب الإعلامي للكعبي في بيان ، إن “الكعبي حث جميع الكتل النيابية على ضرورة الاسراع في الاتفاق لتمرير قانون الانتخابات ليكون مع وجود مفوضية (مستقلة) اهم الضمانات لعدالة ونزاهة الانتخابات النيابية المقبلة”.واضاف الكعبي انه “نظرا لأهمية هذا القانون جرى عقد ما يقارب عشرون اجتماع ولقاء وحوار سواء داخل اللجنة القانونية النيابية أو مع قادة الكتل النيابية، وكذلك مع الجهات القطاعية المعنية مثل خبراء الامم المتحدة في العراق والمفوضية المستقلة للانتخابات، وكان الهدف هو الخروج بتشريع قانون انتخابات رصين يلبي طموح الجمهور ويعزز ثقتهم بالمنظومة الانتخابية وتمثيلهم بشكل شفاف “.وأكد البيان أن “الاجتماع ناقش عدة فقرات مهمة تضمنها مشروع القانون، والتي تتطلب اخذ رأي الجهات الفنية لضمان عدم حدوث معرقلات خلال مرحلة تنفيذه، كما تدارس الاجتماع جملة مقترحات تكون قابلة للتطبيق بشكل فعلي ، ومن المؤمل طرحها خلال جلسة التصويت والأخذ بأفضالها.وكان مصدراً برلمانياً قد أفاد في وقت سابق من اليوم بأن الكتل السياسية اتفقت على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي بقانون الانتخابات.وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن “الكتل السياسية اتفقت على قانون الانتخابات، على ان يكون دوائر متعددة وترشيح فردي”.

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