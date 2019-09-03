الكعبي لحكومة عبد المهدي:الشركات الأجنبية غير ملتزمة بنسبة تشغيل العراقيين

الكعبي لحكومة عبد المهدي:الشركات الأجنبية غير ملتزمة بنسبة تشغيل العراقيين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر عضو رئاسة مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، الجهات الحكومية من إهمال التعليمات المتعلقة بالنسب المقررة لتشغيل العاملين المحليين.وذكر المكتب الاعلامي لعضو رئاسة البرلمان، في بيان ، أن “الكعبي حذر اليوم من استمرار الجهات الحكومية المتعاقدة مع الشركات الاستثمارية، بإهمال التعليمات والاوامر المتعلقة بالنسب المقررة لتشغيل العاملين المحليين في هذه المشاريع”، مؤكدا “وجود تجاوز واضح على بنود العقود والتي تسببت بفقدان فرص عمل كثيرة يمكن ان تستوعب عدد كبير من الخريجين العاطلين عن العمل”.ودعا الكعبي، “خلال استقباله بمكتبه اليوم، ممثلين عن اللجنة التنسيقية للمهندسين المعتصمين، الوزارات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والقطاع الخاص، بمراعاة تضمين عقود المشاريع الاستثمارية ببنود تلزم الشركات الاجنبية المستثمرة بتشغيل النسبة المعمول بها من العمالة المحلية وبما لا تقل عن 65 في المئة”، مشددا على “تنفيذ هذه البنود تكون بشفافية، وحرص من الجانب العراقي وكفيلة بتامين الاف فرص العمل للخريجين و غير الخريجين”.وبحسب البيان، “استمع الكعبي الى المقترحات التي تقدمت بها اللجنة التنسيقية، والخاصة بتامين فرص العمل في القطاع الحكومي لشريحة المهندسين وان تكون عملية الحذف والاستحداث والتعويض للاختصاصات الهندسية حصرا”.وشدد عضو رئاسة البرلمان، على “اهمية الاستمرار بعرض المطالب على كل الجهات ذات العلاقة”، متعهدا بـ”متابعة مشروع قانون حماية المهندسين والاسراع بعملية تشريعه بعد وصوله الى مجلس النواب، والاستماع لآراء الجهات القطاعية ممثلة بالنقابات و اراء المختصين والأكاديميين، وايضا المطالب المتعلقة بأنشاء صندوق للمهن الهندسية واي تشكيلات اخرى من شانها الاهتمام بشريحة المهندسين الذين يعدون من بين ابرز الاختصاصات العلمية”.

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