الكعبي يؤكد على أن البرلمان سيصوت على إلغاء مكاتب المفتشين

الكعبي يؤكد على أن البرلمان سيصوت على إلغاء مكاتب المفتشين
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت رئاسة مجلس النواب، اليوم الاثنين، مضي المجلس بإقرار مقترح قانون الغاء المفتشين العموميين، بعد ان صوت عليه من حيث المبدأ خلال الفصل التشريعي الماضي، مشيرة إلى حفظ جميع حقوق موظفي هذه المكاتب.وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي في بيان ، “في الوقت الذي نؤكد فيه على حفظ حقوق الموظفين (الملاك والعقود والاجراء إضافة إلى المنسبين) كونهم عملوا في ظروف صعبة وواجهوا مصاعب عديدة، ولا يمكن في اي حال من الأحوال المساس بحقوقهم أو امتيازاتهم بعد محاولة البعض اثارة الموضوع وطرحه على انه استهداف شخصي لهذه الشريحة”.وكان الكعبي قد عقد اجتماعاً بفريق المستشارين والقانونيين في مجلس النواب وأكد لهم على اهمية تضمين مقترح القانون كل ما من شأنه حفظ حقوق الموظفين وعدم المساس بها.

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