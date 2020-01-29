الكعبي يدعو الجامعة العربية باتخاذ موقف حازم تجاه صفقة القرن

بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الثلاثاء، الجامعة العربية والتعاون الاسلامي والقادة العرب لاتخاذ موقف حازم ازاء اعلان صفقة امريكا – اسرائيل وعدم القبول الا بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس.وعد الكعبي في بيان، “اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب مع رئيس الكيان الاسرائيلي الغاصب نتنياهو عن تفاصيل صفقة ترامب في هذا التوقيت المشبوه سيؤدي الى اندلاع تصعيد جديد وانهيار كل مؤشرات السلام والامن في المنطقة ، مؤكدا ان ترامب استغل ضعف الحكومات العربية وعدم وحدة الموقف في شتى ارجاء الوطن العربي والاسلامي ازاء القضايا المصيرية التي تعصف بالمنطقة”.وابدى الكعبي “بالغ اسفه لحضور سفراء دول الامارات وعمان والبحرين الى مراسيم الكشف عن تفاصيل صفقة اسرائيل – امريكا في البيت الابيض”، داعيا جميع القادة العرب والمسلمين والجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لـ “يكون لهم موقف حازم وموحد ازاء هذه الصفقة وعدم القبول الا بنيل استقلال فلسطين بالكامل واقامة دولتها وعاصمتها القدس الشريف ” . وقال النائب الاول لرئيس المجلس: “نجدد تاكيدنا الدائم بوجوب الوقوف ضد التحركات الصهيو امريكية كما اكدنا ذلك خلال تمثيلنا العراق في مؤتمر اتحاد مجلس التعاون الاسلامي في المغرب ، وقبل ذلك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي بدورته الـ 139 في جنيف حيث شددنا على ضرورة العمل بخطوات عملية مشتركة لردع التجاوزات المستمرة للكيان الاسرائيلي والوقوف بوجه هذه الصفقة، وتوحيد الكلمة والموقف لحل الازمة الفلسطينية حلا عادلا يتضمن قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الى ديارهم”.