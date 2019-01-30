الكعبي يطالب هيأة النزاهة بتفعيل ملفات الفساد وإحالة حيتانه إلى القضاء

الكعبي يطالب هيأة النزاهة بتفعيل ملفات الفساد وإحالة حيتانه إلى القضاء
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بغداد/شبكة أخبار العراق- تعهدت رئاسة البرلمان، الأربعاء، على العمل سوية لمكافحة الفساد، متوعدة الفاسدين قائلة: أحزابكم وانتماءاتكم لن تقدر بعد الان على حمايتكم.وقال عضو هيئة الرئاسة، حسن الكعبي، في بيان : “نشيد باجراء رئيس الحكومة بتشكيل ( المجلس الاعلى لمكافحة الفساد )”، لافتا الى ان “مجلس النواب سيكون داعما وبقوة لأية تشريعات ضمن ذات الاتجاه وسيعمل على اقرارها فور وصولها مع ضمانات ان تؤطر بفقرات تكون على قدر كافي من القوة للحد من ظاهرة الفساد بل والقضاء عليها نهائيا”. ودعا الكعبي، هيئة النزاهة إلى “فتح ملفات تحقيق بحق اي مسؤول يرفض او تأخر عن موعد الافصاح عن ذمته المالية”، مؤكدا أن “ظاهرة الفساد التي عاثت بالعراق دمارا لن تستمر، واي مسؤول فاسد سيجد نفسه بمواجهة قانون صارم سيسود هذه المرة على الاحزاب والانتماءات”.وشدد، أن “البلد لم يعد قادر على تحمل جشع ثلة من ضعاف النفوس استأثروا بمقدرات العراق لمصالحهم الضيقة وبشكل غير مشروع، مستغلين وجود من يسهل عليهم الامر ويقدم لهم الحماية”، موضحا أن “المواطن وبسبب الفساد فقد ثقته بشكل كامل بالمنظومة الحكومية والنظام ككل، فقد لمس بشكل فعلي ان خيرات بلده تصب في جيوب بعض ضعاف النفوس من المفسدين والمنتفعين الذين اثروا على حساب شعبنا”.وأكد الكعبي، أن “على الحكومة الانتباه إلى عدم اختراق هذا المجلس وضمان حماية تشكيلاته، لضمان عملهم بكل شفافية ونزاهة وان لا تأخذهم في الحق ومعاقبة السراق لومة لائم”.وبادرت الحكومة قبل ايام الى الاعلان عن تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وتشكيلاته ومهامه ، ليكون الاداة لتطبيق الحكم الرشيد وتعزيز التنمية في البلاد والقضاء على افة الفساد التي تشكل الخطر الاكبر على العراق.

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