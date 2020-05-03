الكلابي:برنامج الكاظمي فاشل

الكلابي:برنامج الكاظمي فاشل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب يوسف الكلابي ، الأحد، أن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لم يراع حقوق الشهداء والجرحى، مبينا انه تم توجيه إضافة بعض الفقرات على ان يكون مسندا إلى قرار مجلس النواب.وقال الكلابي في تصريح صحفي، إن “البرنامج الحكومي جاء مقتضبا ويراعي المرحلة الانية”، مبينا ان “البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي جاء خاليا من حل المشاكل بين الإقليم وبغداد”.وأضاف، أن “البرنامج الحكومي شبه غائب عن الوضع الزراعي الحالي في ظل انهيار اسعار النفط، فضلا عن الملف المالي وعدم مراعاة حقوق الشهداء والجرحى”.ولفت إلى أنه “تم التأكيد على تثبيت حقوق الشهداء والجرحى وحل الخلاف بين الاقليم والمركز والنهوض بالقطاع الزراعي والملف المالي على ان يكون مسندا إلى قرار مجلس النواب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *