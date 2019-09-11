الكلابي:وزير المالية يعمل لصالح الإقليم فقط

الكلابي:وزير المالية يعمل لصالح الإقليم فقط
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد يوسف الكلابي النائب عن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ان محافظات الوسط والجنوب لن تبقى مثل بقرة حلوب لباقي المحافظات الأخرى وخصوصا إقليم كردستان.وقال الكلابي في حديث صحفي له اليوم: ان “أعضاء مجلس النواب عازمون على عدم منح إقليم كردستان اكثر من استحقاقها في موازنة 2020″، مشيرا الى ان “إقليم كردستان لم يلتزم ببنود الدستور والموازنة بخصوص استحقاقاته المالية وتصديره للنفط العراقي”.واتهم النائب “وزير المالية فؤاد حسين بالعمل لصالح حكومة إقليم كردستان بعيدا عن مصلحة العراق الذي أدى اليمين الدستوري وزيرا للمالية من اجله، مبينا ان “حسين يدافع  عن ما تفعله كردستان بشكل جعلني اشك بكونه وزيرا في الحكومة المركزية”.وأشار الى ان “أعضاء مجلس النواب عازمون على عدم تحويل محافظات الوسط والجنوب الى بقرة حلوب لصالح إقليم كردستان في الموازنة الحكومية القادمة”، مبينا ان “كل المحافظات العراقية لها وعليها في موازنات البلاد الا كردستان له ولا يوجد أي شيء عليه”.

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