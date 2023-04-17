الكلداني:لن أعاتب المالكي على اتفاقه مع بارزاني بشأن قانون “سانت ليغو”

الكلداني:لن أعاتب المالكي على اتفاقه مع بارزاني بشأن قانون “سانت ليغو”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رأى زعيم ميليشيا حركة بابليون ريان الكلداني، الاثنين، أن  نوري المالكي “ترك” المسيحيين و تحالف مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، لتمرير قانون الإنتخابات، فيما أشار إلى أن بعض نوابه “تمردوا” على سانت ليغو. و قال الكلداني في حديث صحفي، إن: “المالكي ترك المسيحيين واتفق مع بارزاني لتمرير قانون الإنتخابات”، لافتاً إلى أن: “بعض نواب دولة القانون تمردوا على قرار رئيس الكتلة بخصوص سانت ليغو”. و أضاف الكلداني، أن: “قانون سانت ليغو الانتخابي قنبلة موقوتة، و لم أعاتب المالكي على اتفاقه مع بارزاني بشأن سانت ليغو”.

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