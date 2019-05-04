الكمارك:ملياري دينار إيرادات منفذ أم قصر الشمالي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، ان مركز جمرك ام قصر الشمالي في محافظة البصرة سجل اعلى أيرادات متحققة في منفذ جمركي من منافذ الجمارك العراقية.وذكر بيان للهيئة : أن “ايرادات منفذ جمرك ام قصر الشمالي ليوم أمس فاقت الملياري دينار وهو رقم يسجل لأول مرة كايراد يومي لمركز جمركي على مدى تاريخ المراكز الجمركية في العراق.وأكدت الهيئة أن “هذا الأنجاز يأتي بعد توجيهات الأدارة العامة للجمارك بمحاربة الفساد والتصدي لحالات التلاعب والخروقات للتهرب من دفع الرسوم الجمركية فضلا عن تسهيل أنجاز المعاملات الجمركية الذي شجع التجار على زيادة ألأستيرادات للسلع والبضائع مما انعكس أيجابا في أرتفاع أيرادات المراكز الجمركية كافة”.يذكر أن الهيئة العامة للجمارك بدأت خلال الفترة المنصرمة بخطوات حثيثة للمضي بتطوير مراكزها الجمركية وتبسيط الأجراءات من خلال سعيها لتطبيق مشروع الأتمتة الألكترونية بغية القضاء على الفساد والبيروقراطية في أنجاز المعاملات الجمركية.