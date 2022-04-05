الكمارك العامة تحقق ايرادات بلغت 130 % خلال العام الماضي بقلم هادي جلو

الكمارك العامة تحقق ايرادات بلغت 130 % خلال العام الماضي

بغداد. هادي جلو

وفقا لتقارير من جهات رقابية فإن الهيئة العامة للكمارك العراقية حققت نسبة ايرادات عالية وغير مسبوقة خلال النصف الثاني من العام 2021 بلغت 130% وهي نسبة إيرادات لم تتحقق منذ سنوات ولم يسبق ان بلغتها مؤسسة.

التقارير تلك والتي ستنشر لاحقا تشير الى مستوي متصاعد في تحقيق نسب إيراد مالي حققتها هيئة الكمارك العامة العراقية في عهد الادارة الجديدة التي اتمت جملة من الاعمال المتعلقة بالتحديث والتطوير التقني الذي يستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والمتعاملين وضمان حقوق الدولة في الايرادات المتحققة وهو نشاط ارتبط بتقنيات الحوكمة الالكترونية التي تتبعها الهيئة والتي تعمل على توفير ضمانات مواجهة الفساد دون عرقلة الاعمال المنوطة بها وتسهيل اجراءات تخفيف المعاناة عن المواطنين تبعا للظروف الاقتصادية والتطورات العالمية المتسارعة في مجال التجارة والاقتصاد.