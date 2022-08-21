هيأة الكمارك العراقية تكشف المستور في البصرة

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هيأة الكمارك العراقية: تنفذ واجب نوعي بالتنسيق مع وكالة الاستخبارات / مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في محافظة البصرة.

تستمر عمليات الضبط النوعية التي تنفذها هيأة الكمارك العراقية من خلال ممارسة دورها الرقابي التدقيقي لكافة السلع والبضائع الواردة للبلد.

حيث قدمت هيأة الكمارك العراقية تقرير فيه معلومات مفصلة عن استغلال كتب الاعفاء لمادة الخشب لغير الغرض الذي اخذت الموافقات الحكوميه لأجله وبعد موافقة السيد قاضي تحقيق الجريمة المنظمة في محافظة البصرة تم ضبط 9 شاحنات محملة (بمادة الخشب الخام بمختلف الانواع)خارج حدود محافظة البصرة في سيطرة مدخل محافظة ذي قار وهذا خلاف ما جاء بكتاب الاعفاء الذي نص على ان البضاعه مستوردة لصالح معمل كائن في محافظة البصره وهذا يعد تهريب وهدر بالمال العام.

تم توقيع محضر مشترك بين الكمارك والجريمة المنظمة والسيطرة المذكورة وتم اصطحاب الشاحنات الى مديرية الجريمة في البصرة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من له صلة بعملية التهريب وستكون هنالك اجراءات رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بأموال الدوله واستغلال كتب الاعفاء والموافقات الحكوميه بشكل خارج الضوابط ومخالف للقانون.

وستبقى هيأة الكمارك العراقية على اهبة الاستعداد من اجل مكافحة كافة عمليات التهريب بالتنسيق والتعاون والتكامل مع الجهات الامنيه في المحافظات والدوائر العامله في المناطق الحدودية.

21 آب 2022