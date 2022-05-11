الكمارك تضبط مواد مخالفة لشروط الإستيراد

الكمارك تضبط مواد مخالفة لشروط الإستيراد
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البصرة/ شبكة أخبار العراق- تمكنت كمارك  ميناء ام قصر من ضبط حاوتين مخالفة لشروط وضوابط للاستيراد ، الاولى كانت تحتوي على عجلتين لاندكروز مصفحة ،والثانية  على اجزاء من معمل اسفلت  متجاوز للمد القانونية  المسموح بها على بقائها في الميناء دون مراجعة اصاب العلاقة ،وقد تم احالة  المواد الى مركز شرطة الكمارك في ميناء ام قصر لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ، كما تم ضبط  (6) حاويات  تحتوي مادة المعسل  مخالفة لشروط  الاستيراد  باعتبارها ممنوعة من الاستيراد في منفذ ام قصر الشمالي ،وعملية الضبط تمت من خلال ورود معلومات من جهاز المخابرات  وقد تم تنظيم محضر ضبط  واحالة المواد الى القضاء . 

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