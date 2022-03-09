الكمارك … مدير عام الهيئة يقوم بجولة ميدانية يتفقد فيها كمرك المنطقة الوسطى ويؤكد على العمل الجاد والمثابر .

الكمارك … مدير عام الهيئة يقوم بجولة ميدانية يتفقد فيها كمرك المنطقة الوسطى ويؤكد على العمل الجاد والمثابر .
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شبكة اخبار العراق : بغداد

اعلنت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء عن زيارة ميدانية لمدير عام الهيئة الاستاذ شاكر الزبيدي لمديرية كمرك المنطقة الوسطى تفقد فيها مرافق المديرية واجتمع بمديرها ومدراء الأقسام .

وذكرت الهيئة في بيان لها ، ان الزبيدي حث الجميع على العمل الجاد والمثابر للقضاء على الفترة المظلمة التي مرت على الهيئة خلال الفترة المنصرمة .

واضافت ، ان المدير العام اكد على عدد من النقاط يجب العمل بها للأرتقاء بالعمل الكمركي منها :-

● تطبيق قانون الكمارك بشكل صحيح ودقيق للقضاء على الاجتهاد البشري للموظف.
●ضرورة تفعيل قسم التحريات والالتزام بالمواد القانونية(١٨٣_١٨٦_١٨٧) من قانون الكمارك وضرورة تفعيل هذا القسم بقوة لاهميته في القضاء على التهريب والتهرب .
● تفعيل قسم الدعاوي والتنفيذ لحسم كافة الدعاوي والتي عددها مايقارب (٥٧٨) دعوة كمركية .
● تنفيذ جميع القرارات الصادرة من القضاء واستيفاء المبالغ الصادرة بموجبها قرارات قضائية .
● تفعيل قسم ضرائب الانتاج وان يكون هنالك تنسيق مع المديرية العامة للتنمية الصناعية او مع هيئة الاستثمار لحصر الشركات والمصانع واعداد برنامج لغرض متابعتها وفتح سجلات بهذا الخصوص.

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