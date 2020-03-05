الكناني:الخلافات الشخصية بين الزعماء السياسيين وراء أزمة تشكيل الحكومة

الكناني:الخلافات الشخصية بين الزعماء السياسيين وراء أزمة تشكيل الحكومة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحاف الفتح احمد الكناني, الخميس, ان السبب الرئيسي وراء مشكلة تشكيل الحكومة هو الخلافات الشخصية بين الزعامات السياسية , داعيا الى وضع تلك الخلافات جانبا.وقال الكناني في تصريح صحفي، ان “المرحلة الحالية تعتبر مفصلية وحيوية للعملية السياسية حيث انها تواجه تحديات كبيرة جدا وان أي حل سياسي إيجابي سبعدها عن التدخلات الخارجية وتعقيد المشهد السياسي العام”, مبينا ان “اغلب الزعامات السياسية تتحكم وفق مزاجيات معينة وهذا ليس بصالحنا ” .وأضاف الكناني ان “أسباب عديدة تقف امام عدم التمكن من تكليف رئيس حكومة قادر على ان يقود المرحلة الانتقالية المقبلة وان اهم تلك الأسباب هو وجود خلافات شخصية بين الزعامات السياسية”.ودعا الكناني تلك الزعامات الى “وضع خلافاتهم جانبا والاتفاق على شخصية مقبولة لتقود المرحلة المقبلة” . 

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